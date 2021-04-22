Напиток в честь группы «Стары Ольса» выпустили в США 1 22.04.2021, 18:10

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На этикетке присутствует бело-красно-белый флаг.

Медоварня Groennfell Meadery из американского штата Вермонт выпустила мид "Stary Olsa", посвященный белорусской фолк-группе, пишет pivo.by.

Медоварня специализируется на напитках из полифлорного мёда. Поэтому и этот напиток сделали из мёда из полевых цветов с добавлением молодого подроста вереска и выдержали на берёзовой коре. В нем 13,9% алкоголя. На сайте медоварни уже принимаются заказы на "Stary Olsa": одна бутылка объемом 0,75 л стоит 31,99 доллара.

Производители обещают 5 долларов с каждой бутылки передавать музыкантам.

В Штатах белорусскую группу "Стары Ольса" знают неплохо. С 2016 года музыканты устроили пять туров по США, дав в общей сложности более полутысячи концертов. В 2017 году "Стары Ольса" выпустил альбом "Вада, хмель і солад", посвящённый застольным песням.

фото: pivo.by​

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