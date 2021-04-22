Словакия объявила о высылке трех российских дипломатов 22.04.2021, 18:24

1,980

Они должны будут покинуть страну в течение семи дней.

Словакия приняла решение выслать трех российских дипломатов, сообщает издание Spectator со ссылкой на премьера Эдуарда Хегера.

Они должны будут покинуть страну в течение семи дней.

По словам Хегера, решение принято «в соответствии с текущей геополитической ситуацией, а также ситуацией в Чехии», передает канал » TA 3». Премьер добавил, что перед тем, как объявить о высылке дипломатов, власти изучили данные словацких спецслужб.

На прошлой неделе Чехия выслала 18 российских дипломатов, которых власти обвинили в в работе на российские спецслужбы. По словам чешского премьера Андрея Бабиша, у чешской стороны есть «обоснованные подозрения» в причастности российских спецслужб к взрыву на складе с боеприпасами в селе Врбетице на востоке страны в октябре 2014 года, в результате которого погибли два человека. Помимо этого в республике объявили в розыск двух предполагаемых сотрудников Главного управления Генштаба Александра Петрова и Руслана Боширова.

После этого Москва объявила о высылке 20 сотрудников чешского посольства. В МИД Чехии эту меру сочли непропорциональной. 22 апреля министр иностранных дел страны Якоб Кулганек заявил, что состав российского посольства в Праге до конца мая будет сокращен до численности состава чешского посольства в Москве. Сейчас в российском посольстве работают 27 дипломатов и 67 техслужащих, а в чешском — пять дипломатов и 19 техслужащих.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».