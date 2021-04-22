Алексей Навальный: Два чувства бушуют во мне – гордость и надежда 1 22.04.2021, 19:11

алексей навальный

Российский оппозиционер прокомментировал акции в свою поддержку.

Российский оппозиционер Алексей Навальный, комментируя акции в свою поддержку, заявил, что он ощущает гордость и надежду.

Об этом он написал в Instagram.

«Приехавший адвокат рассказал мне немного о происходившем вчера и — искренне скажу — два чувства бушуют во мне: гордость и надежда. Гордость за то, что я часть вот этого большого и прекрасного. Один из вас, честных людей, кто не молчит, глядя на несправедливость и беззаконие», — написал он.

По словам Навального, бояться сейчас — это терять, продавать и растрачивать свое собственное будущее.

«Вы шли вчера со мной, ну а я сегодня буду лежать на шконке и представлять, как иду с вами и за вас», — написал он.

В среду, 21 апреля, по всей России прошли акции в поддержку Навального.

По данным правоохранителей, задержано более 1000 протестующих.

В этот же день президент России Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию.

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