Алексей Навальный: Два чувства бушуют во мне – гордость и надежда

Алексей Навальный: Два чувства бушуют во мне – гордость и надежда1
- 22.04.2021, 19:11
Российский оппозиционер прокомментировал акции в свою поддержку.
Российский оппозиционер Алексей Навальный, комментируя акции в свою поддержку, заявил, что он ощущает гордость и надежду.
Об этом он написал в Instagram.
«Приехавший адвокат рассказал мне немного о происходившем вчера и — искренне скажу — два чувства бушуют во мне: гордость и надежда. Гордость за то, что я часть вот этого большого и прекрасного. Один из вас, честных людей, кто не молчит, глядя на несправедливость и беззаконие», — написал он.
По словам Навального, бояться сейчас — это терять, продавать и растрачивать свое собственное будущее.
«Вы шли вчера со мной, ну а я сегодня буду лежать на шконке и представлять, как иду с вами и за вас», — написал он.
В среду, 21 апреля, по всей России прошли акции в поддержку Навального.
По данным правоохранителей, задержано более 1000 протестующих.
В этот же день президент России Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию.