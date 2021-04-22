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В Литве нашли белорусские сигареты на почти 150 тысяч долларов

  • 22.04.2021, 19:14
В Литве нашли белорусские сигареты на почти 150 тысяч долларов
Фото: pasienis.lt

Их нашли с помощью вертолета.

21 апреля литовские пограничники обнаружили 29 упаковок с сигаретами в Шальчининкском районе. Они были разбросаны возле железнодорожных путей. Пограничники считают, что их сбросили с грузового поезда, который следовал из Беларуси в Литву. В четырех километрах удалось обнаружить еще 59 упаковок, обернутых в черный полиэтилен. Их нашли с помощью вертолета.

Всего было найдено 42 тысячи пачек сигарет с белорусскими акцизными марками. Их стоимость оценивается в почти 146 тысяч евро. Начато расследование, сообщает Служба охраны госграницы Литвы.

Фото: pasienis.lt
Фото: pasienis.lt
Фото: pasienis.lt
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