Исполком МОК одобрил предложение изменить девиз Олимпийских игр

Исполком МОК одобрил предложение изменить девиз Олимпийских игр3
- 22.04.2021, 19:37
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В олимпийский девиз решено добавить слово «вместе».
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) поддержал предложение главы МОК Томаса Баха о внесении изменений в олимпийский девиз «Быстрее, выше, сильнее», передает sports.ru.
В олимпийский девиз решено добавить слово «вместе»: «Быстрее, выше, сильнее – вместе».
Теперь мнение по этому вопросу выскажут члены МОК, после чего он может быть вынесен на голосование ближайшей сессии организации, которая должна пройти в Токио через 3 месяца.
Девиз «Быстрее, выше, сильнее» был утвержден первым Олимпийским конгрессом в 1894 году.