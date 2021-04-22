Польские депутаты требуют ввести санкции против режима Лукашенко 22.04.2021, 20:05

Фото: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej / Facebook

Комиссия по иностранным делам и Комиссия по связям с поляками за границей сделали заявление в польском Сейме.

Сегодня Комиссия по иностранным делам и Комиссия по связям с поляками за границей сделали заявление в польском Сейме. На совместном заседании был заслушан отчет министра иностранных дел о положении поляков в Беларуси, с учетом действий властей в отношении Союза поляков.

Объединенные комиссии с тревогой оценивают события, происходящие в Беларуси в последние месяцы. В отчете обращается внимание на эскалацию репрессий, направленных против общества, включая поляков, живущих на протяжении нескольких поколений в Беларуси.

В документе перечислены:

— арест по надуманным обвинениям Анны Панишевой, руководителя форума местных инициатив Бреста и Брестской области, а также людей из руководства Союза поляков в Беларуси: председателя Анжелики Борис и членов руководства СПБ – Анджея Почобута, Марии Тишковской и Ирины Бернацкой;

— закрытие в Бресте польской школы имени Ромуальда Траугутта, а также проведение ряда обысков и изъятие оборудования в образовательных учреждениях, принадлежащих Союзу поляков в Беларуси в Гродно, Лиде и Волковыске.

Авторы документа обращают внимание на то, что режимные власти Беларуси ставят целью эскалацию вражды между польским и белорусским народами.

«Объявлено о пересмотре и перерегистрации институтов, занимающихся курсами польского языка в Беларуси. В этих условиях наши соотечественники в Беларуси могут быть практически лишены возможности реализовать право на образование на родном языке и доступ к родной культуре – что является стандартом европейского права и прав национальных меньшинств, а также это жестко нарушает соглашения между Польшей и Республикой Беларусь о добрососедстве и дружественном сотрудничестве от 23 июня 1992 г., в частности, статьи 13, 14, 15 и 16 этого договора».

Работа дипломатических и консульских учреждений Польши в Беларуси фактически парализована, отмечается в документе. В результате односторонних решений режима Лукашенко свои рабочие места за последнее время были вынуждены покинуть 35 из 50 польских консулов и дипломатов.

Члены обеих комиссий требуют скорейшего освобождения задержанных и прекращения репрессий. Также депутаты выступают за активизацию долгосрочной политики поддержки живущих в Беларуси поляков и введения программ помощи для репрессированных соотечественников.

«Объединенные комиссии для связей с поляками за границей и иностранных дел просят ввести санкции в отношении лиц (вместе с их родственниками) из аппарата власти, которые причастны и принимают непосредственное участие в репрессиях против поляков в Беларуси. Прежде всего, просим запретить им въезд на территорию Республики Польша, а также на территорию Европейского Союза».

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