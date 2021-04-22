Санэпидемслужба все еще не рекомендует минчанам пить воду из крана
- 22.04.2021, 20:43
Пробы воды не соответствуют нормам.
Санитарно-эпидемиологическая служба Минска сегодня, 22 апреля, произвела отбор проб питьевой воды на районных повысительных насосных станциях и 53 социально-значимых объектах Заводского, Ленинского и Октябрьского районов. Об этом информирует Тelegram-канал «Минск. Официально».
— Согласно результатам лабораторных исследований, пробы воды на нескольких объектах не соответствовали нормам по показателю «мутность» и содержанию железа. Учитывая полученные результаты исследований, рекомендуем использовать в питьевых целях бутилированную либо привозную воду. Контроль качества питьевой воды, подаваемой населению Заводского, Ленинского и Октябрьского районов Минска, продолжается, — отметили в санэпидемслужбе города.