В гостях у сказки 3 Игорь Яковенко

22.04.2021, 21:09

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Игорь Яковенко

Фото: RFE/RL

Очередное послание Путина отличалось тем, что не имело никакого отношения к реальности.

Очередное послание Путина отличалось тем, что не имело никакого отношения к реальности. Сначала Путин целый час рассказывал о том, как в России все стремительно расцветает и обещал раздать жалкие подачки, как будто эти крохи могут решить проблему нищеты большинства населения России. Перейдя к внешней политике Путин ни словом не обмолвился о тех бронированных ордах, которые он стянул к границам Украины, и вообще слово "Украина" произнес один раз, попрекнув Запад, который, по мнению Путина не думал о судьбе Украины, когда устраивал там "государственный переворот". Ну, и еще вспомнил бывшего украинского президента Януковича, которого по его словам "чуть не убили".

Вместо анализа реальности и обнародования своих планов на будущее – а именно это предусматривает жанр президентского послания, - Путин рассказал несколько сказок.

Одна из них – сказка – страшилка о кошмарном заговоре, который устроили профессор – пушкиновед и юрист. Вот эта сказка в авторском изложении:

"Сегодня подобная практика перерождается в нечто гораздо более опасное, имею в виду ставшие недавно известными факты прямой попытки организации в Белоруссии государственного переворота и убийства президента этой страны. При этом характерно, что даже такие вопиющие действия не находят осуждения так называемого "коллективного Запада". Никто этого просто как бы и не замечает, все делают вид, что вообще ничего не происходит… Практика организации госпереворотов, планов политических убийств, в том числе и высших должностных лиц - это уже слишком. Все границы уже перешли. Чего только стоит признание задержанных участников заговора в том, что готовилась блокада Минска, включая городскую инфраструктуру и средства коммуникации, полное отключение всей энергосистемы столицы Белоруссии. Это значит, между прочим, что, по сути, велась подготовка к массированной кибератаке. А как иначе-то? Это так просто одним рубильником не сделаешь".

До этого данная сказка была рассказана белорусским диктатором Лукашенко и там была масса занятных деталей. Про то, как его детей "заговорщики" собирались похитить и держать в погребе. Про то, как злодеи намеревались украсть имущество Лукашенко. Про неких белорусских генералов-изменников, которые находились во время заговора в Москве, но потом эти генералы куда-то испарились и о них никто почему-то не вспоминает, а в центре внимания оказались профессор – пушкиновед Федута и юрист Зенкович. И, наконец, про то, что нити от этого кровавого заговора ведут непосредственно к Байдену. Лукашенко в амплуа сказочника выступает давно – чего стоит его прошлогоднее раскрытие "заговора" спецслужб Польши и Германии с кассетой расшифровки переговоров, над нелепостью которой смеялись даже в российском телевизоре.

И вот теперь в роли сказочника выступает Путин. Более того, судя по тому, что арест "заговорщиков" Федуты и Зенковича был произведен в Москве можно предположить, что автором данной сказки был не Лукашенко, а именно Путин. И это и есть тот самый "асимметричный ответ", которым Путин грозит Западу. Байден назвал Путина убийцей, основываясь на опубликованных данных расследований и экспертиз, проведенных по факту отравления Навального. Путин в ответ рассказал сказку о том, что Запад готовил покушение на Лукашенко. Асимметрия налицо.

Помимо того, что весь этот "военный переворот" и "покушение" на Лукашенко являются таким же фейком, как и распятый мальчик в трусиках из Славянска, есть еще одно обстоятельство, демонстрирующее гротестное лицемерие Путина. Заявляя, что "практика госпереворотов – это уже слишком", Путин никак не осудил самый настоящий военный переворот в Мьянме и даже отправил делегацию России на военный парад в столице страны Нейпьидо.

Если сюжет для первой сказки Путин придумал сам, то вторую сказку сочинил Киплинг, а Путин попытался втиснуть своих политических недругов в шкуры героев этой сказки:

"Цепляют Россию то тут, то там без всяких причин. И, конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие табаки. Всё как у Киплинга. Подвывают для того, чтобы задобрить своего суверена. Киплинг был гениальный писатель".

Эта выдумка Путина привела в восторг обитателей телевизора и все участники многочисленных ток-шоу принялись смаковать этот геополитический ремейк "Книги джунглей", придуманный Путиным. "Шерхан – это США!" - догадался "эксперт" Игорь Коротченко, обсасывая послание Путина в программе "60 минут" от 21.04.2021. "Но ведь шакал Табаки – это не только Украина, но и та же Чехия!" - продолжила разгадывать путинскую аналогию Скабеева. Но глубже всех проник в сценарий Путина "политолог" Олег Матвейчев, который на основе "Книги джунглей" дал прогноз ближайшего геополитического расклада:

"Конец Шерхана известен. Его загнали в ловушку и затоптали копытами буйволов. А потом сняли шкуру и прибили ее к скале. Сейчас на Шерхана – США есть управа в лице Китая и России".

"Политолог" Олег Матвейчев был чрезвычайно доволен своим творческим развитием путинской сказки по мотивам Киплинга, и в принципе мог бы считать свою миссию в обсуждении президентского послания выполненной. Но тут ему подал удачный пас "либерал по вызову" Борис Надеждин, который, комментируя предыдущую сказку про "покушение" на Лукашенко скептически заметил, что "еще и Беларусь Россия переварить не сможет". Сама мысль о том, что Россия чего-то "не сможет" вызвала у "политолога" Матвейчева приступ ярости, и он немедленно закричал: "Мы еще Америку переварим! Вот увидите!".

Тем временем, пока Путин в Манеже рассказывал своей челяди сказки, в реальной жизни происходили совершенно иные события. В Санкт-Петербурге зверски Росгвардия зверски избивала граждан, собравшихся на акцию защиты Навального, а ведомство Шойгу сообщило о дальнейшей переброске сил к границам Украины, в том числе о передислокации частей с материковой России в Крым:

"Двадцать второго апреля 2021 года на полигоне Опук (Республика Крым) пройдет основной этап учения войск Южного военного округа и Воздушно-десантных войск, которые проводились в рамках внезапной проверки боеготовности", - сообщили в Минобороны РФ. А еще, накануне группировка кораблей ЧФ, часть сил Каспийской флотилии ЮВО вышли в район проведения учения, а соединение ВДВ с техникой отправилось в назначенный район на самолетах военно-транспортной авиации. И вот это уже совсем не сказки…

Игорь Яковенко, blogspot.com

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