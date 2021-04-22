МИД Чехии потребовал отъезда 63 сотрудников посольства России 2 22.04.2021, 21:28

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фото: Shutterstock / Fotodom

Чехия реализовала свой ультиматум.

Чехию должны покинуть 63 сотрудника посольства России в Праге. Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек в эфире телеканала CT24.

«Мы ограничиваем число дипломатов в российском диппредставительстве в Праге в соответствии с численностью нашего посольства в Москве. Это решение вступает в силу сегодня. Российская сторона получила срок на отзыв своих сотрудников до конца мая», — сказал министр.

Ранее Кулганек заявил, что из Праги могут быть выдворены более 60 сотрудников российского посольства, если Москва не примет обратно высланных сотрудников чешского посольства в России.

Чехия ранее решила выслать 18 российских дипломатов, которых там назвали сотрудниками спецслужб. Прага подозревает российские спецслужбы в причастности к взрывам на складах боеприпасов в 2014 году во Врбетице. Россия обвинения отвергла и выслала 20 чешских дипломатов в качестве ответной меры.

По данным МИД Чехии, сейчас в Москве работают пять чешских дипломатов и десять технических служащих. В то же время в посольстве России в Праге работают 27 дипломатов и 67 техслужащих.

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