В Уручье много машин МЧС и скорых 22.04.2021, 21:42

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Причина переполоха оказалась неожиданной.

Минчане пишут о скоплении машин МЧС (и не только) в Уручье. Аварийные службы заметили возле дома по проспекту Независимости, 168/1. Спойлер: причина переполоха оказалась неожиданной.

«В Уручье что-то непонятное, много машин МЧС. Еще тут милиция и скорая», — сообщали tut.by очевидцы.

Позже появилась информация, что ничего серьезного: все из-за загоревшейся ветоши в чемодане. «Никто не пострадал», — написали спасатели.

Но история получила неожиданное развитие.

«Позже выяснилось, что это был чемодан фокусника. В нем была колба с реагентом, которая разбилась. Произошла химическая реакция с выделением дыма, который ошибочно приняли за дым от пожара. Вызов по итогу ложный», — сообщили в МЧС Минска.

Добавим, что большое количество аварийной техники не всегда означает серьезное происшествие. Например, число приехавших пожарных машин может зависеть от того, как много вызовов, жилой ли это дом, сколько в нем этажей и от других факторов.

Фото: МЧС Минска

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