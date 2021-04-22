закрыть
22 апреля 2021, четверг, 23:08
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

США допустили введение новых санкций против РФ из-за Навального

1
  • 22.04.2021, 22:21
США допустили введение новых санкций против РФ из-за Навального

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Соединенные Штаты не исключают возможность принятия новых санкций против Российской Федерации из-за оппозиционера Алексея Навального.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге.

"Мы оставляем за собой право объявления дальнейших санкций в будущем. Исполнительный указ президента дает нам полномочия вводить санкции в отношении лиц и отдельных сфер. Но наша цель заключается в том, чтобы с Алексеем Навальным обращались гуманно, он был в безопасности и в итоге вышел на свободу", - заявила она.

Напомним, Алексея Навального задержали в аэропорту 17 января после возвращения из Германии, где он проходил лечение от отравления "Новичком". В феврале суд заменил ему условный срок на реальный из-за нарушений условий приговора. Навального отправили в покровскую колонию общего режима на 2 года и 5 месяцев.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Павел Севярынец дасканала разумее каштоўнасць свабоды
Павел Севярынец дасканала разумее каштоўнасць свабоды Мiхась Скобла
Шах и мат
Шах и мат Telegram-канал «Письма к дочери»
Байки из погреба
Байки из погреба Ирина Халип, «Новая газета»
Правила маскировки для уходящей вертикали
Правила маскировки для уходящей вертикали Владимир Халип