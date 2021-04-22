Лукашенко на встрече с Путиным: Решения по углублению «интеграции» будут формализованы осенью 22.04.2021, 22:54

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Большинство российских СМИ проигнорировали встречу президента РФ с Тараканом.

Сегодня Владимир Путин участвовал по приглашению Байдена в саммите по климату в формате видеоконференции. Таракану пришлось ждать, пока освободиться президент РФ. После саммита по климату Путин переговорил с Лукашенко.

На встрече с президентом РФ в Москве Лукашенко заявил, что решения по углублению «интеграции» Беларуси и России будут формализованы осенью.

Трансляцию протокольной части встречи вел пропагандистский телеканал «Россия 24», передает naviny.online.

«Мы с вами в конце прошлого года начертали программу наших действий, президентов, на конец прошлого года и на этот год», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что подробнее тема «интеграции» систем налогообложения будет обсуждена сегодня.

В июне в Московской области пройдет Форум регионов двух стран, напомнил Лукашенко. «А затем мы примем решение о заседании Высшего государственного совета осенью, на котором мы уже сможем формализовать все наши договоренности, подписав определенные документы», — сообщил он.

«В общем, мы двигаемся серьезно по «союзным» программам, — заявил Лукашенко. — Помните, с [дорожных] карт начинали? Очень серьезные программы. Наверное, 26 или 27 программ мы уже согласовали на уровне правительства. Немного осталось: две-три очень серьезные программы экономического характера, в том числе и налогообложение — известная программа, по которой мы, в общем-то, в Минске приняли решение».

«Потихонечку двигаемся, но есть на злобу дня вопросы, которые нужно усиливать, в том числе и безопасность, в том числе и оборона в нашем «союзном государстве», — добавил он.

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