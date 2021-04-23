Госдепартамент: США окажут Украине помощь для защиты от российской агрессии 7 23.04.2021, 7:35

1,952

Госсекретарь Энтони Блинкен провел переговоры с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Соединенные Штаты продолжат работу по предоставлению Украине помощи в сфере безопасности, необходимой ей для защиты от российской агрессии, включая летальное оружие. Об этом в четверг заявил Нед Прайс, официальный представитель Госдепартамента, сообщает «Голос Америки».

Комментируя просьбу журналиста прокомментировать интервью Дмитрия Кулебы, министра иностранных дел Украины, агентству «Рейтер», Прайс заметил, что госсекретарь Энтони Блинкен встретился с Кулебой 13 апреля в Брюсселе в рамках саммита министров иностранных дел стран НАТО.

«Мы обсудили продолжение тесного сотрудничества и партнерскую поддержку Украины, в том числе в части потребностей Украины в сфере безопасности», - сказал Прайс, отказавшись вдаваться в подробности относительно «дополнительных шагов» по помощи Киеву.

«У украинского правительства нет сомнений в нашей позиции. Точно так же справедливо будет сказать, что и Москва не сомневается в нашей позиции, в том, что мы всецело поддерживаем нашего партнера Украину, в том числе ее суверенитет и территориальную целостность», - подчеркнул Нед Прайс.

В среду Дмитрий Кулеба в интервью «Рейтер» отметил, что Украина нуждается в дополнительной поддержке Запада перед лицом российской угрозы и агрессивных действий Москвы.

Сенатский Комитет по иностранным делам в среду поддержал законопроект об увеличении ежегодной военной помощи Украине до 300 миллионов долларов США, с возможностью поставок летального оружия. Законопроект «О партнерстве с Украиной в сфере безопасности» (Ukraine Security Partnership Act) «является крайне важным и своевременным в условиях эскалации агрессивного поведения России в отношении Украины и наращивания военного присутствия на границе и в оккупированном Крыму», говорится в сообщении посольства Украины в США.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба приветствовал это решение американских законодателей, отметив, что «США – надежный друг и союзник» Украины. Кулеба выразил надежду на быстрое принятие этого документа в Конгрессе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».