Медики обнаружили новые последствия перенесенного коронавируса 23.04.2021, 7:46

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фото: hightech.fm

В последнее время COVID-19 стали чаще заражаться дети.

Первая волна пандемии COVID-19 обнадежила исследователей. Считалось, что коронавирусную инфекцию дети переносят легче. О тяжелых последствиях заболевания говорилось лишь в редких случаях. При этом медики в качестве вероятных осложнений чаще упоминали неврологические заболевания. Однако последние исследования ученых - менее оптимистичны, пишет The Lancet (перевод — lenta.ua).

Обследовав 38 детей, эксперты подробно описали влияние SARS-CoV-2 на детский организм и ЦНС в частности. На этот раз медики говорят о развитии патологий ЦНС, которые можно распознать исключительно на МРТ-сканировании. Так были обнаружены воспаления спинного мозга, выражающиеся в аномальном напряжении корешков нервов. Известны случаи, что это нарушение в дальнейшем провоцировало паралич.

Причиной тому атака со стороны иммунитета в отношении нервных клеток. При этом возникают нарушения свертываемости крови, что вызывает риск тромбообразования, следствием которого становится инсульт или инфаркт.

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