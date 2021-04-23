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Чешская оплеуха Путину

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  • Иван Яковина, «Новое время»
  • 23.04.2021, 7:53
  • 6,108
Чешская оплеуха Путину
Иван Яковина

Чем закончилась «мудрая» политика Кремля.

Чехия. Страна, где и президент, и олигарх-премьер очень дружественно настроены по отношению к России. Отношения с Кремлем на грани идеальных.

Что же делает Путин? Сначала он забрасывает в Чехию Петрова и Боширова, чтобы они там взорвали оружейные склады. Они взрывают не то, и не так, все делают криво. Чехи их следы потом находят и понимают, что это были российские диверсанты.

В качестве ответной меры чехи не взрывают склады в России, а высылают 20 дипломатов, которые и не дипломаты вовсе, а шпионы.

МИД РФ встает в обиженную позу и объявляет о высылке домой 20 чешских дипломатов, в том числе — из экономического отдела посольства.

Чехи уезжают, а спустя пару дней оказывается, что они-то как раз были не шпионами, а дипломатами, и готовили участие России в тендере на достройку чешской АЭС «Дукованы».

Но теперь, когда их выгнали, эту работу делать некому, поэтому компанию «Росатом» из чешского тендера исключили, хотя президент и премьер Чехии уже почти организовали победу россиянам в этом тендере.

В результате РФ осталась без посольства в Чехии, без дружественной страны в ЕС, без многомиллиардного заказа на строительство АЭС, но зато с репутацией страны-террориста.

Дальше сенат Чехии большинством голосов объявил Россию страной-террористом и потребовал от Москвы выплатить компенсацию за теракты в Врбетице.

Кроме того, Сенат уже от своего правительства потребовал расторгнуть с РФ договор о дружбе, запретить россиянам участвовать в тендерах на строительство критической инфраструктуры и сократить число российских дипломатов, работающих в Праге, до 1 (одного) человека.

Вот такая мудрая путинская внешняя политика!

Иван Яковина, «Новое время»

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