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Джули Фишер: Лукашенко не останется у власти надолго

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  • 23.04.2021, 8:14
  • 7,224
Джули Фишер: Лукашенко не останется у власти надолго
Джули Фишер

Протестная динамика изменила ситуацию в стране.

Назначенный посол США в Беларуси Джули Фишер считает, что Лукашенко не сможет долго сохранять власть, если будет продолжать репрессии в отношении своих оппонентов. Об этом Фишер заявила в интервью агентству Reuters.

«Протестная динамика изменила доверие к режиму в Беларуси. Я не верю, что какое-либо правительство, которое не считается с волей народа, бесцеремонно игнорирует волю народа, является жизнеспособным», – заявила Фишер.

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