Белый дом заявил о дополнительных санкциях против РФ из-за ситуации с Навальным 1 23.04.2021, 8:55

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США настаивают на освобождении политика.

Соединенные Штаты по-прежнему настаивают на освобождении лидера российской оппозиции Алексея Навального и оставляют за собой право на «введение дополнительных санкций» в отношении России, если ситуация, в которой сейчас находится самый известный российский политзаключенный, изменится в худшую сторону. Об этом в четверг заявила Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома, передает «Голос Америки».

Отвечая на вопрос журналиста о возможности введения новых санкций против Москвы в связи с возможным ухудшением состояния Навального, вплоть до смерти оппозиционера, Псаки напомнила, что США уже ввели в этом месяце ряд санкций в отношении России, добавив, что Белый дом «очевидно оставляет за собой право ввести дополнительные санкции в будущем».

«Указ, подписанный президентом (Байденом) на прошлой неделе, дает нам право делать это в отношении отдельных лиц или отраслей. Но, очевидно, что мы добиваемся... и надеемся на то, что с господином Навальным будут обращаться гуманно, что он будет в безопасности и, в конечном итоге, будет освобожден», - подчеркнула Псаки.

Пресс-секретарь Белого дома рассказала, что Джейк Салливан, советник президента США по национальной безопасности, несколько дней назад беседовал со своим российским коллегой Николаем Патрушевым, и вопрос о Навальном стал одной из тем для обсуждения.

«Мы сообщили не только о возможных последствиях, но и, безусловно, о нашем призыве и нашем стремлении к тому, чтобы к (Навальному) относились гуманно, чтобы его освободили. И мы по-прежнему четко транслируем это послание», - отметила Псаки, добавив, что многие подробности подобных разговоров должны сохраняться в тайне, так «это более конструктивный способ достижения результатов».

Псаки не стала отвечать на вопрос о вероятности новых санкций в отношении строительства газопровода «Северный поток-2», сказав, что «мы по-прежнему считаем, что это плохая сделка и говорим об этом ряду наших партнеров, включая европейцев».

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