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Стало известно, куда утром в пятницу доставили цистерны с питьевой водой для минчан

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  • 23.04.2021, 8:57
  • 1,132
Стало известно, куда утром в пятницу доставили цистерны с питьевой водой для минчан
иллюстрационное фото: tut.by

Специалисты санитарно-эпидемиологической службы пить воду из крана пока не рекомендуют.

Мингорисполком опубликовал обновленный список адресов, где этим утром стоят цистерны с питьевой водой. Напомним, после аварии в Чижовке в трех районах Минска: Заводском, Ленинском и Октябрьском возникли проблемы с водой. Специалисты санитарно-эпидемиологической службы пить воду из крана пока не рекомендуют.

Места расположения автоцистерн на данный момент:

ул. Горовца, 34,

ул. Козыревская, 15,

ул. Аэродромная, 5,

ул. Чкалова, 16,

ул. Асаналиева, 9.

По мере необходимости бочки направляют в другие точки, также транспорт периодически уезжает из мест дислокации на дозаправку.

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