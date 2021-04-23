Стало известно, куда утром в пятницу доставили цистерны с питьевой водой для минчан

Стало известно, куда утром в пятницу доставили цистерны с питьевой водой для минчан2
- 23.04.2021, 8:57
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Специалисты санитарно-эпидемиологической службы пить воду из крана пока не рекомендуют.
Мингорисполком опубликовал обновленный список адресов, где этим утром стоят цистерны с питьевой водой. Напомним, после аварии в Чижовке в трех районах Минска: Заводском, Ленинском и Октябрьском возникли проблемы с водой. Специалисты санитарно-эпидемиологической службы пить воду из крана пока не рекомендуют.
Места расположения автоцистерн на данный момент:
ул. Горовца, 34,
ул. Козыревская, 15,
ул. Аэродромная, 5,
ул. Чкалова, 16,
ул. Асаналиева, 9.
По мере необходимости бочки направляют в другие точки, также транспорт периодически уезжает из мест дислокации на дозаправку.