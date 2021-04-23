Медики назвали самые полезные способы приготовления утреннего кофе 1 23.04.2021, 9:12

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Употребление кофе сказывается на работе сердца.

В последнее время медики стали чаще заявлять о пользе употребления кофе. В то же время продолжаются споры о допустимой норме и времени, когда не стоит его пить. Австралийские ученые из центра здоровья при Университете Южной Австралии назвали факторы, которые могут негативно отразиться на состоянии сердечно-сосудистой системы, сообщает lenta.ua.

Фактически ученые стали авторами первого в мире генетического исследования последствий употребления кофе. Их интересовала связь между уровнем липидов в крови и количеством потребляемого человеком кофе. Для этого были проанализированы данные 363 тыс. человек. Изучая зависимость употребления кофе с уровнем холестерина в крови, эксперты обнаружили некоторую связь.

Есть мнение, что некоторые способы приготовления напитка могут оказывать негативное влияние на организм, сообщает Clinical Nutrition. Связано это с химическим соединением – кафестолом, которое входит в состав зерен и повышает уровень холестерина. Максимум данного вещества было обнаружено в т. н. нефильтрованном кофе (турецкий, греческий, приготовленный в френч-прессе, эспрессо и капучино).

Самыми безопасными при этом эксперты назвали кофе, приготовленный в электрической кофеварке, и растворимый напиток.

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