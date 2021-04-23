CIT: Россия сохранит возможность быстро развернуть силы у границы с Украиной после «отвода войск» 3 23.04.2021, 9:21

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Опубликована важная информация о лагере под Воронежем.

Группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) сообщила, что Россия оставит всю военную технику в развернутом полевом лагере Погоново под Воронежем, несмотря на отвод личного состава от границы с Украиной.

В соответствии с приказом министра обороны России Сергея Шойгу, российские военные должны вернуться к местам дислокации до 1 мая, начав отвод войск Южного и Западного военных округов, которые проводили учения возле границ Украины и в оккупированном Крыму. По словам Шойгу, военная техника 41-й армии, которая была расположена под Воронежем неподалеку украинской границы, остается.

Министр пояснил, что она будет там как минимум до сентября, когда примет участие в военных учениях Запад-2021. Расследователи подчеркивают, что при необходимости личный состав 41-й армии могут перебросить в лагерь в течение нескольких дней.

«В сочетании с частями, которые постоянно базируются у границы Украины и в Крыму, это означает, что некоторая угроза ввода российских регулярных войск на Донбасс или подконтрольную территорию Украины сохраняется, хотя последнее потребует новой переброски войск», — добавили в CIT.

Накануне Шойгу прибыл во временно оккупированный Крым с внезапной проверкой на фоне стягивания российских сил и средств к границам Украины. Он заявил о начале отвода войск с 23 апреля. По его словам, «цели внезапной проверки достигнуто полностью».

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что такое решение «пропорционально снижает напряженность» и Украина приветствует любые шаги по деэскалации ситуации на Донбассе.

РФ под предлогом подготовки военных учений стягивала к границе с Украиной и в оккупированный Крым войска и технику. По данным МИД Украины, Россия наращивала войска вдоль украинской границы на трех направлениях — на северо-востоке Украины, в Крыму и на Донбассе.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба говорил, что численность российского контингента вдоль границы Украины приблизилась к 120 тысячам. В украинской разведке заявили, что Россия готовит широкомасштабные провокации на востоке Украины.

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