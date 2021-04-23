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В Минске был переполох из-за чемодана фокусника

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  • 23.04.2021, 9:24
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В Минске был переполох из-за чемодана фокусника
фото: tut.by

Происшествие случилось на проспекте Независимости.

В Минске был переполох из-за "возгорания" чемодана. Как сообщает в Twitter пресс-служба столичных спасателей, происшествие случилось в четверг в квартире многоэтажки по проспекту Независимости. На место приехали несколько машин МЧС, милиция и скорая помощь.

Выяснилось, что в чемодане, который принадлежит... фокуснику, была колба с разбившимся реагентом. В результате произошла химическая реакция с выделением дыма. А его ошибочно посчитали дымом от пожара.

фото: tut.by
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