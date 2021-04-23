Минская квартирная аномалия Наталья Литовская, «Белсат»

23.04.2021, 9:49

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Предложение на рынке аренды выросло втрое, а цены держатся.

До пандемии ищущие жилье ежесекундно мониторили тот же kvartirant.by в ожидании квартиры от собственника по адекватной цене, и в любой момент готовы были бежать на просмотр с зажатым в кулачке первым платежом. Теперь спешить не нужно – квартир больше, чем квартирантов. На минском рынке аренды жилья фиксируют аномалию: с весны 2020-го предложение увеличилось с 3 до 9 тысяч объектов (согласно аналитике Realt.by). Правда, цены снижаться не спешат. Что их держит и когда ждать ценопада?

По чем нынче съемное?

По статистике Realt.by, средняя стоимость месячной аренды квартир в Минске сейчас такая:

однокомнатные квартиры – $272;

двухкомнатные – $336;

трехкомнатные – $421.

Цифры среднестатистические. Поскольку сами квартиры разные. Квартира может быть в доме хрущевской эпохи, без ремонта, с мебелью из 70-х, в районе, из которого до центра – 40 минут на автобусе. А может быть дизайнерской, в центре столицы, возле метро и парка. Увеличение количества квартир из сегмента «элитки» (а их в пандемию стало больше за счет притока квартир, сдававшихся раньше на сутки) и подтянуло средний ценник до указанных высот.

По данным агентств недвижимости, предлагающих квартиры с оплатой по факту заселения, самые востребованные сейчас – однокомнатные от $230 с довольно свежим ремонтом, всей необходимой мебелью и техникой, в районах с развитым транспортом. Но в реальности такие же иногда «проскакивают» и за $220 в месяц. За аренду хороших двушек квартиранты готовы платить $250-270 в месяц, трешек – от $320. Впрочем, и тут некоторые хозяева, желающие сдать квартиру быстро и не меньше, чем на год, снижают аппетиты в рамках $20-30 в месяц.

Агентства отмечают, что спрос на трехкомнатные не высокий. Одно из объяснений – подросшие в цене коммунальные услуги. То есть размер коммуналки становится серьезным фактором, влияющим на популярность съемной квартиры.

Отдельно стоит упомянуть «бабушатники» – квартиры в старом жилфонде, давно не видевшие ремонта. Их на рынке стало меньше. Собственники обнаружили, что очередь не стоит и такой тип жилья приличные арендаторы вниманием не балуют. Самый дешевый сегмент востребован иногородними студентами и строителями. Цены на однокомнатные «бабушатники» сейчас – $150 -170 в месяц.

Откуда взялась такая база?

9000 квартир, втрое выше, чем год назад – база более чем внушительная. Кроме посуточных квартир есть три источника ее пополнения.

Первый – это элитные квартиры, которые раньше сдавались долгосрочно иностранным гражданам. Эти граждане в связи с пандемией и политической ситуацией покинули страну. Сейчас, отмечают агентства, спрос незначительно, но оживился – увеличился приток из России. В том числе и айтишников. Из Европы к нам работать по-прежнему не едут.

Второй источник – это освободившиеся арендные квартиры. Из-за проседания доходов часть молодых семей не смогла договориться о скидках с арендодателем и вернулась на жилплощадь родителей. Можно предположить, что в Минске на увеличение базы арендных квартир повлиял и отток политически активных молодых людей за пределы страны. Но увы, статистических данных, иллюстрирующих этот момент, нет.

Третий источник тоже очевидный – инвестиционные квартиры. Покупка недвижимости для последующей сдачи в аренду – популярный способ сбережения и приумножения свободных денег. Среди инвестиционных немало тех, что построены (куплены) жителями регионов после продажи наследства. Строились (покупались) они «для детей», и сдаются, пока дети не подросли. Люди просчитывают, что ребенок, скорее всего, будет учится в Минске, и ему тут понадобится жилье. А пока растет, квартира «работает» – самоокупается.

Когда начнется ценопад?

Вряд ли в этом году. Агентства недвижимости называют главные причины: довольно плавный рост курса доллара, и не слишком резкое падение дохода целевой аудитории – молодых семей, иногородних. Также влияет психология части арендодателей, чьи арендаторы жили в квартире несколько лет и не так давно съехали – они по несколько месяцев дозревают до понимания, что цены «уже не те, что два года назад».

Что будет с рынком аренды жилья в этом году? Если доллар подорожает или снова исчезнет из обменников, рынок отреагирует – цены пойдут вниз чуть бодрее. Если доходы в валютном эквиваленте не рухнут, летом ожидают небольшое оживление спроса. Прежде всего, на аккуратные квартиры рядом с вузами. Но этот рост не повлечет увеличения цен, просто замедлит снижение.

Арендодателям же агентства советуют быть сговорчивее и следить за рынком, если уже удалось заполучить приличного и аккуратного квартиранта. И не бояться сдавать квартиру иностранным студентам, из Китая в том числе – они нынче самые платежеспособные и надежные, и снимают квартиру зачастую на весь срок обучения.

Наталья Литовская, «Белсат»

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