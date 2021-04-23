Как белоруске пообещали пригнать с аукциона Ford Fusion, но попутно стали всплывать неведомые платежи 23.04.2021, 10:16

Компаний, содействующих покупке авто за рубежом, за последние пару лет развелось море.

Компаний, содействующих покупке автомобиля за рубежом, за последние пару лет развелось море, и неприятные истории, связанные с ними, не редкость. Например, читательнице abw.by Елене пообещали пригнать с аукциона Ford Fusion, но попутно один за другим стали всплывать неведомые платежи.

Деньги, деньги, деньги

Елена – мать-одиночка, ее ребенок – инвалид с первой степенью утраты здоровья. Женщина захотела пригнать из Америки машину не старше пяти лет, с минимальным пробегом и стоимостью до 10.000 долларов "под ключ".

"9 ноября 2020 года я заключила договор с фирмой на оказание услуг по подбору, консультации, участию на торговых площадках (аукционах) США, покупке и сопровождению автомобиля, включая доставку и таможенное оформление, – вспоминает Елена. – 11 ноября 2020 года по результатам торгов на Copart был куплен Ford Fusion SE, выпущенный в 2016 году, стоимостью 4567 долларов".

По словам Елены, после завершения сделки по покупке авто руководитель фирмы написал ей в Telegram и попросил заплатить уже 6567 долларов, предложив два варианта: либо перевести деньги на его карту, либо передать "наличку" в офисе. В озвученную сумму якобы были включены затраты на перемещение транспортного средства (доставка суша/океан) и фиксированный аукционный сбор на онлайн-торгах.

"12 ноября я приехала в офис организации, где меня встретил директор Игорь и его компаньон по имени Ян. Им я передала 16.745 рублей для платы за автомобиль и его оформление.

9 февраля обратилась в таможенный пункт "Колядичи" для оформления документов по вывозу авто за пределы таможни. Поскольку автомобиль был в аварийном состоянии, руководитель компании предложил свои услуги по восстановлению машины. Он заверил, что сотрудничает с СТО и есть возможность поставки автозапчастей из Литвы, мол, там детали дешевле.

Я согласилась, и в этот день автомобиль был перевезен к месту последующего ремонта, в агрогородок Колодищи. Мне пришлось доплачивать ставку таможенной пошлины, так как автомобиль оказался "непроходным" в РБ (общая сумма госпошлины 7547,52 рубля), хотя договором оговаривалось приобретение "проходного" по таможне авто”.

Разница в сумме и "странные" запчасти

В начале апреля знакомый Елены сверил данные по VIN с аукционной площадки. "Сюрприз" – стоимость Ford Fusion значительно отличалась от той, которую женщине сообщили в компании.

"Разница составила 2067 долларов! – возмущается Елена. – Я позвонила в компанию, сказала, что мне известно о фактической стоимости покупки автомобиля, и попросила разъяснений по данному поводу. Мне ответили, что информацию о цене 4567 долларов они получил от брокера, чьи услуги входят в данную стоимость, а также ставка за участие в аукционе. Но в договоре на оказание услуг отсутствует информация о привлечении брокера, со мной этот момент не обсуждался, свое согласия на оплату услуг брокера я не давала".

Дальше, по словам Елены, "начался цирк". Компания попросила оплатить запчасти для ремонта Fusion, но женщина отнеслась к этой просьбе с недоверием и вместе со знакомым поехала посмотреть, в каком состоянии находится ее автомобиль.

"Оказалось, что там конь не валялся. Какая-то куча запчастей "бэушных" свалена, половина из которых, как оказалось, вообще не от моей машины. Сомнительные "специалисты" вокруг вразвалочку ходят... В общем, автомобиль был погружен на эвакуатор и доставлен на СТО, где сделали осмотр и констатировали, что выстрелившую подушку безопасности водителя просто обратно запихнули и сверху накладкой закрыли. Но с меня взяли 80 долларов за покупку "бэушной" подушки. Куда тогда деньги делись?

По остальному "ремонту" тоже куча вопросов. Пригрозила директору фирмы милицией, после чего он за ненужные запчасти и за подушку безопасности деньги вернул. Но это еще глубоко в автомобиль не залезали, что там внутри – пока никто не знает.

В итоге подумала и решила все же написать заявление в милицию на проведение проверки и дачу оценки действиям компании по пригону автомобилей и ее руководства. Уже почти в 12.000 долларов мне автомобиль обошелся, а еще вкладывать в него и вкладывать. А ведь максимальный "порог" по договору должен был быть 10 тысяч, не более".

А есть ли фирма?

Начнем раскладывать ситуацию по полочкам с договора, заключенного не с фирмой, как считала Елена, а с представительством американской компании. Им руководит, как следует из "шапки" договора, директор. Но по должности никакого директора в иностранном представительстве быть не может по определению, а может быть только глава, который действует на основании доверенности от иностранной компании, которую он представляет за рубежом.

Номер договора "почетный" – 001, что, вполне возможно, говорит о том, что это первый опыт работы в сфере услуг по подбору автомобилей. Согласно договору представительство обязалось оказать услуги по подбору автомобиля в США и участию в торгах от имени клиента. Стоимость услуги – 350 долларов. И тут первая странность: назначение платежа – "для зачисления на счет…(физлица)". А почему не представительства, которое является стороной договора?

Косвенный ответ – в договоре: в качестве реквизитов представительства американской компании с ограниченной ответственностью American Drive LLC указан расчетный счет, начинающийся с цифр "3014" (на скриншоте платежки тоже), а с них начинаются номера картсчетов физлиц в Республике Беларусь. Счета иностранных представительств начинаются с цифр "3021". Реквизитов, присваиваемых организациям, в договоре нет, но сам договор с организацией есть.

Существует ли такое представительство американской компании вообще в природе? Наши источники в налоговых органах такую организацию не нашли. В перечне иностранных организаций, получивших разрешение на открытие представительств, опубликованном на сайте Мингорисполкома, ее тоже нет. При этом по законодательству представительство иностранной организации обязано в течение месяца с даты выдачи разрешения направить в исполком письменную информацию о штате сотрудников, контактах представительства, данные о постановке на учет в налоговых органах и т.п.

Еще раз про деньги

На фото – счет и цифры, предоставленные Елене представителями "фантомного" иностранного представительства: 2500 – стоимость авто на торгах. Эту сумму мы перепроверили – она соответствует завершенному лоту, по которому торговался автомобиль. Но вот следующая цифра заставляет задуматься: 1350 долларов в качестве вознаграждения – но кому?

Ранее Автобизнес рассказывал об аукционе Copart, который обновил сетку аукционных сборов, но цифры там ниже, чем в нашем случае. Может, это "неизвестный" брокер со своим вознаграждением, включенным в общий счет, о котором говорил Елене руководитель представительства? Но брокеров договором не предусмотрено, как и вознаграждения за их услуги.

Еще один момент – зачем наличные в офис без оформления документов? Ведь должен быть договор с зарубежной компанией, которая фактически поставит к нам этот автомобиль, а оплата пройдет через банковские счета. В договоре также прописано, что исполнитель (представительство) не является продавцом автомобиля и его перевозчиком. Тогда кто продавец, кто перевозчик? В общем вопросов тут, ответы на которые должны получить правоохранители, хоть отбавляй (если они, конечно, посчитают нужным "копать" глубже формальной проверки).

Директор прямиком из США

Редакция Автобизнеса постаралась получить ответы сразу. Первые два номера, указанных в договоре, оказались недоступны. Но вот третий "ответил". Молодой человек представился другом директора представительства Яном (даже не сотрудником) – тот самый компаньон, о котором говорила Елена и который встречал ее в офисе вместе с директором:

"Я являюсь другом Игоря, директора представительства. Игорь улетел в США на 3-4 недели, можно писать ему в Telegram. Я лично занимаюсь продвижением в Instagram, интернет-сайта у нас нет. Существует ли представительство, которое указано в договоре, я не знаю, нужно уточнять у Игоря. Про Ford Fusion я в курсе. Про вознаграждение 1350 долларов пояснить не могу, этот инвойс нам переслали с аукциона Copart, а мы его просто распечатали. Почему в реквизитах представительства указан картсчет физического лица, тоже пояснить не могу, все к директору".

После разговора с Яном на связь через Viber неожиданно вышел сам Игорь, который в данный момент находился на территории США:

"Представительство в Беларуси у компании American Drive LLC не зарегистрировано, но я являюсь директором этой компании в США и работаю здесь от ее имени. Расчетный счет в реквизитах договора указан мой личный, мне так удобнее осуществлять расчеты. Ситуацию с Ford Fusion и его владельцем Еленой будем разрешать в конструктивном ключе.

Расчеты, указанные в инвойсе аукциона Copart, предоставил брокер, с которым я сотрудничаю. 1350 долларов, возможно, содержат его вознаграждение. В этом году мы пригнали в Беларусь первую машину после паузы в работе, но до этого работали довольно активно".

В целом ситуация предельно странная, поэтому, куда на самом деле ведет дверь "офиса" на улице Захарова в Минске, непонятно.

Фотошоп на тысячу долларов?

Когда данный материал был уже готов, источник, занимающийся подбором авто из США, посмотрел выставленный Елене счет и обнаружил, как он считает, "признаки фотошопа".

"Цифра "1350.00" напечатана неверно, должно быть "1,350.00", с запятой, как, например, в позиции SALE PRICE или BUYER PAYMENT. Да и расстояние между цифрами смущает при увеличении картинки. Посмотрите, как цифры 1 и 3 выглядят рядом: в BUYER PAYMENT – расстояние больше, в BUYER FEE – расстояние меньше. Вот если бы "1" отсутствовала, то 350 долларов как раз и есть та сумма, которую аукцион Copart берет за свои услуги применительно к данному автомобилю. А ведь "лишняя" цифра 1 означает плюс одну тысячу долларов".

Впрочем, без экспертных исследований это лишь предположение, а не факт.

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