«Ценю этот сильный жест»: премьер Чехии поблагодарил Словакию за высылку трех российских дипломатов 1 23.04.2021, 10:22

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Андрей Бабиш

Андрей Бабиш обратился к своему словацкому коллеге.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш выразил благодарность своему словацкому коллеге Эдуарду Хегеру за высылку из Словакии трех российских дипломатов, сообщают Ceske noviny.

«Большое спасибо. Я очень ценю этот сильный жест и позицию Словакии», — указал он.

Власти Словакии решили выслать трех российских дипломатов в ответ на просьбу Праги к государствам — членам НАТО и Евросоюза проявить солидарность с Чехией.

Ранее Чехия и Россия взаимно выслали дипломатов друг друга. Конфликт разгорелся после того, как чешские власти заявили, что подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. Прага выслала 18 российских дипломатов, которые, по мнению чешской стороны, работают на российские ГРУ и Службу Внешней разведки.

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