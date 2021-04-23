Ученые разгадали тайну древних свитков Мертвого моря 23.04.2021, 10:28

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Впервые уникальные свитки Мертвого моря были найдены в 1946 году в пещерах Иудейской пустыни.

Исследования показали, что найденные на территории Израиля свитки Мертвого моря, вероятно, были созданы несколькими писцами более 2 000 лет назад. Об этом пишет Daily Mail (перевод - «Апостроф»).

Впервые уникальные свитки Мертвого моря были найдены в 1946 году в пещерах Иудейской пустыни. Письмена содержат около 972 древних рукописей и, в основном, были выполнены на шкурах животных. Специалисты пришли к выводу, что тексты включают части еврейской Библии и ряд других документов того времени.

И если о древних письменах многое стало известно, то об их создателях ученые знают мало. Исследовательская группа из Нидерландов использовала искусственный интеллект для изучения текстов в свитке. В результате они пришли к выводу, что две части артефакта были написаны двумя разними людьми.

"Это очень захватывающе, потому что этот факт открывает завесу в древний мир и позволит выявить сложные связи между писцами, которые создали свитки", - поделился Младен Попович из Университета Гронингена.

Ученые предполагают, что схожесть стилей писцов "Великого свитка Исайи" свидетельствует о том, что у них было общее происхождение или общий учитель.

"Теперь мы можем идентифицировать разных авторов, - добавил исследователь. - Наш следующий шаг - изучить другие свитки".

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