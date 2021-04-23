Санитарные врачи разрешили пить воду из крана в Минске 23.04.2021, 10:33

Но стоит ли с этим спешить после ЧП в Чижовке?

Качество воды в трех районах Минска, пострадавших от ЧП в Чижовке, стабилизировалось, использовать ее в питьевых целях можно. Об этом сообщает телеграм-канал «Минск.Официально».

— Вода может быть использована в питьевых целях, — рассказали в санитарно-эпидемиологической службе Минска.

Результаты проб соответствуют нормативам по органолептическим, химическим и микробиологическим показателям.

Напомним, вечером (примерно в 9 вечера) в среду 21 апреля затопило проезжую часть в минской Чижовке. Жители Заводского, Октябрьского и Ленинского районов сообщали, что у них пропала вода из крана.

Оказалось, что причина ЧП — повреждение крупного трубопровода водоснабжения в районе стройплощадки возле гипермаркета на улице Уборевича. Кроме того, был поврежден и подземный газопровод.

После 22.00 читатели стали сообщать, что в некоторых домах вода появилась, а уровень воды на проезжей части снизился. На месте работали спасатели и аварийные службы. В Мингорисполкоме предупредили, что качество воды может ухудшиться, в пострадавшие районы направили автоцистерны с питьевой водой. В 00.15 аварию локализовали.

Качество воды в трех районах Минска было неподходящим для питья на протяжении всего четверга 22 апреля.

Мингорисполком назвал две предварительные версии ЧП в Чижовке.

Первая — водопровод повредили при выполнении строительно-монтажных работ. Они могли выполняться без соблюдения регламента.

Вторая версия — низкие эксплуатационные характеристики металла (чугуна), приведшие к ускоренному износу трубопровода.

— Делать выводы преждевременно, сейчас изучаем ситуацию. Изъяли видео с камер торгового центра, расположенного рядом с местом аварии, используем его для установления причин случившегося. Предстоит объективно разобраться в произошедшем, чтобы не допускать таких ситуаций впредь, — заявил 22 апреля заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».