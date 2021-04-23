Над Крымом заметили строй российских военных самолетов 23.04.2021, 10:39

иллюстрационное фото

Видеофакт.

В четверг, 22 апреля, над Щелкино в Крыму наблюдалась российская авиация. Об этом сообщает «Крым.Реалии».

По его информации, в обеденное время над населенным пунктом в сторону Азовского моря на небольшой высоте пролетело от 40 до 50 самолетов, которые по силуэтам напоминают легкие бомбардировщики. Самолеты пролетели колонной с интервалом примерно полминуты. Как отмечают местные жители, неделей ранее в небе видели организованный пролет группы боевых вертолетов.

Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу во время выступления в аннексированном Крыму 22 апреля объявил, что принял решение завершить военные учения в Южном и Западном военных округах. Он приказал обеспечить с 23 апреля возвращения всех войск в места постоянной дислокации.

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