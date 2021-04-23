Трем сахарным заводам выдадут по 40 миллионов за счет белорусских граждан 2 23.04.2021, 10:44

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Фото: «Радыё Свабода»

В документе не упоминается Слуцкий сахарный комбинат.

Белорусское правительство в этом году даст Беларусбанку гарантии в погашении основной суммы долга по кредитам трех сахарных заводов — из Городеи, Жабинки и Скиделя. Соответствующее постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Упомянутые средства нужны для финансирования закупки продукции растениеводства урожая этого года, "поставляемой для республиканских государственных нужд". Выдаются кредиты предприятиям на срок до одного года. В документе отмечается, что общий объем гарантированных кредитов составляет 120 миллионов рублей — по 40 млн каждому.

"Плата за предоставление гарантий правительства... производится в размере 0,01% от суммы кредита", — отмечается в постановлении.

Интересно, что в документе не упоминается Слуцкий комбинат. Получается, что этому предприятию гарантии правительства не нужны.

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