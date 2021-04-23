Промышленные тяжеловесы Беларуси сообщают о гигантских долгах и убытках 1 23.04.2021, 11:34

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Во что вылилась тараканья «модернизация».

Промышленность Беларуси является одной из наиболее огосударствленных отраслей экономики. За годы модернизации флагманы накопили миллиардные обязательства. Пионерами модернизации можно назвать цементные заводы. Вместе со стекольными предприятиями и Белшиной они входят в группировку, которую власти называют «производство неметаллических минеральных продуктов», пишут banki24.by.

В 2021 году производители неметаллических продуктов — это отрасль, которая сокращает производство. За 1 квартал выпуск в этой секции снизился на 5,4% к 2020-му. Производство в отрасли падает, хотя в целом промышленность плюсует 9,2%. Объяснение состоит в том, что в отрасль входят предприятия, выпускающие строительные материалы.

О состоянии стройсектора banki24.by подробно рассказали в предыдущем материале. Если кратко, то все плохо. Отсюда и проблемы у производителей стройматериалов. При слабом спросе они не нужны в прежних количествах.

Финансовая информация по отрасли доступна за 2 месяца — январь и февраль. К 1 марта суммарные долги производителей неметаллических продуктов достигли 7,562 млрд BYN. Это максимальная сумма обязательств за всю историю замеров по текущей методике. За скользящий год (12 месяцев) объем долга увеличился на 17,6%. Качество долга в отрасли — одно из самых низких в промышленности.

Если в среднем по флагманам промышленности доля просроченных обязательств составила 5,8%, то по отрасли — 9,7%. Суммарные долги состоят из кредитов и займов и кредиторки. Кредиты и займы отрасли на 1 марта достигли 4,056 млрд BYN. За скользящий год размер обязательств вырос на 10,4%. Доля просрочки в кредитах и займах составила 7,3% против 2,9% в целом по промышленности. Кредиторка производителей неминеральных продуктов составила 3,507 млрд BYN. За 12 месяцев она поднялась на 27,3%. Качество кредиторки в отрасли было еще хуже, чем кредитов и займов — на 1 марта 12,4% долгов было просрочено.

К слову, сумма кредиторки стала рекордной за время подсчетов. Средняя рентабельность продаж по отрасли в 2021 году составила лишь 3,3%. Медианная отдача от продаж была еще ниже: 43,2% флагманов имели убытки от продажи продукции, а 27,7% показали рентабельность в пределах 0–5%. Только 2% валообразующих компаний отрасли имели рентабельность от 30% и выше.

Выручка в отрасли по номиналу выросла на 1,9% до 751,8 млн BYN. С учетом инфляции, то есть в реальном выражении, выручка упала к 2020 году. Чистые убытки за 2 месяца составили 28,1 млн BYN. Удельный вес убыточных компаний по конечному результату увеличился с 44,6% до 49,3%.

В 2021 году флагманы отрасли направили на погашение кредитов и займов 316,7 млн BYN (+13,9% к 2020 году). Доля отчислений кредиторам составила 42,1% от выручки при среднем по экономике значении 29,8%.

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