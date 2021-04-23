Медики назвали неожиданный способ избежать тяжелых последствий от COVID-19 23.04.2021, 11:37

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О нем сообщили представители международной группы ученых из США, Великобритании и Южной Африки.

Недавно стало известно о доступном всем способе, который может помочь избежать смерти от коронавируса. О нем сообщили представители международной группы ученых из США, Великобритании и Южной Африки. Специалисты обнаружили, что риск умереть от COVID-19 снижает гигиена полости рта.

Вывод ученых основан на том, что коронавирус в первую очередь атакует кровеносные сосуды в легких и только потом «берется» за дыхательные пути. По крайне мере, об этом свидетельствуют последние данные о «повадках» вируса, сообщает lenta.ua со ссылкой на EurekAlert!.

Отдельно обращается внимание на тот факт, что высокая концентрация COVID-19 в слюне, а также периодонтит могут привести к фатальному исходу. Риск смерти в этом случае достаточно высокий. Поэтому исследователи рекомендуют соблюдать гигиену полости рта, дабы предотвратить заболевания десен и образование зубного налета. Заболевание десен обеспечивает патогенам доступ к кровотоку. Из кровеносных сосудов в деснах вирус двигается через шейные и грудные вены к сердцу, а затем проникает в легочные артерии и более мелкие сосуды.

Специалисты называют эффективными мерами стандартную чистку зубов, а также межзубную чистку, что позволяет избавиться от налета. Рекомендуется применять и специальные жидкости для полоскания рта. Можно полоскать даже соленой водой.

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