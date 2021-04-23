Financial Times: Украина готова сдержать военную агрессию РФ 3 23.04.2021, 11:57

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Эксперты сравнили боевой опыт и вооружение армий обеих стран.

Вооруженные силы Украины в сравнении с 2014 годом прошли процесс модернизации, провели множество учений со странами НАТО, оснащены современным вооружением, имеют боевой опыт и способны сдержать военную агрессию со стороны Российской Федерации. Об этом говорится в статье обозревателей Романа Олеарчика, Хелен Уоррелл и Бена Холла, опубликованной на сайте Financial Times.

«В условиях угрозы со стороны РФ, в условиях концентрации 110 тысяч военнослужащих вдоль восточной границы Украины и в оккупированном Крыму, Киев имеет мощные и профессиональные вооруженные силы с боевым опытом, совсем не те, что были в 2014 году, которые как минимум могут оказать сопротивление, если не победить российское наступление», – говорится в статье.

По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира, расходы на оборону удвоились до 3,4 процента от валового внутреннего продукта в 2019 году с 1,6 процента в 2013 году.

Бывший советник министра обороны Украины, руководитель Центра оборонных реформ и координатор межведомственной платформы по противодействию гибридным угрозам, которая осуществляет свою деятельность в рамках сотрудничества Украина-НАТО Александр Данилюк, в интервью Financial Times отметил, что число военных, имеющих боевой опыт существенно возросло в сравнении с 2014 годом.

«В Украине сегодня 250 тысяч военнослужащих и 1 миллион резервистов, 250 тысяч из которых имеют боевой опыт. В 2014 году боевой опыт имели лишь 60 тысяч солдат», – отметил он.

Оана Лунгеску, официальный представитель НАТО, заявила, что сектор безопасности и обороны Украины «прошел долгий путь» за последние семь лет и подчеркнула прогресс в таких областях, как оборонное планирование и военное образование.

Союзники Украины, включая США, Канаду, Великобританию и Литву, проводили обучение украинских вооруженных сил, в то время как НАТО сосредоточило внимание на укреплении возможностей командования, управления войсками и улучшении связи.

«Все эти усилия являются частью намерений Киева по соблюдению всех необходимых стандартов НАТО в целях конечного присоединения к альянсу», – говорится в материале.

«Украина инвестировала в техническую составляющую. Советские танки и артиллерийские системы были отремонтированы, совместно с Западом было разработано и получено на вооружение новейшее высокоточное вооружение, получены более 300 противотанковых комплексов Javelin, были модернизированы ракетные системы», – пишут авторы.

Два года назад Украина приобрела у Турции шесть беспилотников Bayraktar TB2, которые использовались Азербайджаном для победы над Арменией в прошлогоднем нагорно-карабахском конфликте. Украина ведет переговоры с Турцией о приобретении еще 48 единиц.

Александр Данилюк отметил, что у РФ достаточно военной мощи, чтобы развязать военную агрессию и достичь одной из стоящих перед Кремлем целей – обеспечить водоснабжение оккупированного Крыма.

«Но готов ли Кремль заплатить за это цену?», – подытожил руководитель Центра оборонных реформ.

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