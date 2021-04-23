1,5-метровый крокодил стал звездой Сети из-за забавной манеры передвигаться 2 23.04.2021, 12:09

12,266

Видеохит от гид-натуралиста.

Гид-натуралист по имени Карла разместила в интернете видеоролик, который и удивил, и насмешил зрителей, пишет сайт 120.su.

Жительница Австралии повстречалась с 1,5-метровым пресноводным крокодилом. Встреча эта крокодила не обрадовала. Он испугался и поначалу замер, а после развернулся и понёсся прочь, смешно подпрыгивая.

Такая манера передвижения оказалась неожиданностью для подавляющего большинства зрителей. Кроме того, многие люди отметили смелость Карлы, ведь рептилия могла её атаковать.

Но натуралист объяснила, что пресноводные крокодилы опасны только в воде. На суше же они предпочтут убежать, причём именно так забавно, как это сделал её случайный знакомый.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».