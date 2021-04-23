Россия объявила пятерых польских дипломатов персонами нон грата 5 23.04.2021, 12:27

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Фото: charter97.org

Они должны покинуть страну до конца дня 15 мая.

Российская сторона информировала вызванного в МИД РФ посла Польши в Москве Кшиштофа Краевского о своем решении выслать пять сотрудников польского диппредставительства, которым надлежит уехать из страны до 15 мая включительно. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии МИД РФ.

«Министерство объявило персонами нон грата пятерых сотрудников посольства Республики Польша в Российской Федерации. Им надлежит покинуть территорию Российской Федерации до исхода дня 15 мая 2021 года», - сообщили на Смоленской площади.

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