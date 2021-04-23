Полет космического корабля Маска с экипажем: прямая онлайн-трансляция 3 23.04.2021, 12:44

7,598

Фото: NASA

Запуск корабля Crew Dragon-2 к МКС начнется в 12:49 по белорусскому времени.

Сегодня, 23 апреля в 12:49 по Минску в полет на орбитальную станцию отправятся четыре астронавта. Их туда отвезет корабль Crew Dragon компании SpaceX, который забросит в космос на промежуточную орбиту ракета Falcon 9 того же частного производителя, пишет liga.net.

В момент старта на площадке LC-39А Комического центра им. Кеннеди во Флориде будет ранее утро (05:49).

Окно запуска – одномоментное. То есть, если что-то задержит миссию SpaceX Crew-2, запуск придется отложить.

Экипаж составлен из представителей трех космических агентств:

- Шейн Кимбро от NASA (командир корабля);

- Меган Макартур от NASA (пилот):

- Акихико Хосидэ от JAXA;

- Томас Песке от ESA.

Автоматическая стыковка с МКС запланирована на завтра на 12:09 дня. Таким образом, к станции одновременно будет пристыковано два "Дракона".

Отправляющийся сегодня экипаж проработает на станции около полугода и вернется 31 октября в капсуле, которая спустится на парашютной системе в Атлантику у берегов США.

Это второй полет на МКС многоразовой спускаемой капсулы Crew Dragon: она летала туда в рамках тест-полета Роберта "Боба" Бенкена и Дагласа "Дага" Херли в августе 2020-го.

Также второй раз будет использована многоразовая первая ступень ракеты В1061 (летала в первой эксплуатационной пилотируемой миссии "Крю Дрэгон" в ноябре 2020 года). После выведения корабля на орбиту она снова вернется на Землю и мягко сядет на дрон-платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».