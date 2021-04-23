Полет космического корабля Маска с экипажем: прямая онлайн-трансляция

Полет космического корабля Маска с экипажем: прямая онлайн-трансляция3
- 23.04.2021, 12:44
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Запуск корабля Crew Dragon-2 к МКС начнется в 12:49 по белорусскому времени.
Сегодня, 23 апреля в 12:49 по Минску в полет на орбитальную станцию отправятся четыре астронавта. Их туда отвезет корабль Crew Dragon компании SpaceX, который забросит в космос на промежуточную орбиту ракета Falcon 9 того же частного производителя, пишет liga.net.
В момент старта на площадке LC-39А Комического центра им. Кеннеди во Флориде будет ранее утро (05:49).
Окно запуска – одномоментное. То есть, если что-то задержит миссию SpaceX Crew-2, запуск придется отложить.
Экипаж составлен из представителей трех космических агентств:
- Шейн Кимбро от NASA (командир корабля);
- Меган Макартур от NASA (пилот):
- Акихико Хосидэ от JAXA;
- Томас Песке от ESA.
Автоматическая стыковка с МКС запланирована на завтра на 12:09 дня. Таким образом, к станции одновременно будет пристыковано два "Дракона".
Отправляющийся сегодня экипаж проработает на станции около полугода и вернется 31 октября в капсуле, которая спустится на парашютной системе в Атлантику у берегов США.
Это второй полет на МКС многоразовой спускаемой капсулы Crew Dragon: она летала туда в рамках тест-полета Роберта "Боба" Бенкена и Дагласа "Дага" Херли в августе 2020-го.
Также второй раз будет использована многоразовая первая ступень ракеты В1061 (летала в первой эксплуатационной пилотируемой миссии "Крю Дрэгон" в ноябре 2020 года). После выведения корабля на орбиту она снова вернется на Землю и мягко сядет на дрон-платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане.