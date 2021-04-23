Путин угомонился6
- Андрей Смирнов, «Новое время»
- 23.04.2021, 12:59
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Что «охладило пыл» Кремля?
Путин угомонился? Россия с 23 апреля начинает отводить войска Южного и Западного военных округов, которые проводили учения в оккупированном Крыму и вблизи границ Украины, в пункты постоянной дислокации. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, который ранее прибыл на оккупированный полуостров с «внезапной проверкой». Одновременно он приказал своим силам быть готовыми к немедленному реагированию на случай неблагоприятного развития обстановки в связи с учениями НАТО Defender Europe.
В беседе с НВ экс-посол США в Украине Уильям Тейлор предположил, что агрессивность Путина снизили недавно введенные Штатами новые санкции, направленные против РФ, а также телефонный звонок Джо Байдена хозяину Кремля и предложение американского лидера встретиться через некоторое время.
Владимир Зеленский по поводу отвода российских войск написал в Twitter, что такое решение России «пропорционально снижает напряженность». «Украина всегда начеку, но приветствует любые шаги по уменьшению военного присутствия и деэскалации ситуации на Донбассе. Украина хочет мира», — пояснил он и поблагодарил партнеров Украины за поддержку.
Андрей Смирнов, «Новое время»