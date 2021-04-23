Очередное школьное требование удивило белорусских родителей 12 23.04.2021, 13:23

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иллюстрационное фото

В одной из гимназий на днях раздали странную листовку-приглашение.

Родителям и учителям фанипольской гимназии (Дзержинский район) предложили принять участие в проекте «Зеленая школа» и закупить саженцы цветов для пришкольной территории. Но тон приглашения понравился не всем: некоторые родители восприняли инициативу как требование. В гимназии такой реакции удивились. Rebenok.by рассказывает, из-за чего возникло недопонимание.

В гимназии на днях раздали листовку-приглашение. В ней говорится о важности озеленения, о том, что это выглядит эстетично и улучшает качество воздуха на территории школы. Родителям и классным руководителям предлагается принять участие в республиканской акции «Зеленая школа» и «заложить фундамент благоприятной среды для детей». Для этого участникам акции «необходимо приобрести рассаду цветов» — так говорится в листовке. Указаны четкие сроки и количество саженцев, которые необходимо купить каждому классу. Родители возмутились.

— Если бы вопрос стоял «принесите, у кого что есть», никто бы не возражал. У многих свои участки. Но что значит «вам необходимо приобрести»? Почему мы обязаны? Где это закреплено? — говорит мама одного из учеников.

Собеседница замечает, что если саженцы не купят родители, то это обязанность ляжет на плечи педагогов. И они с этим вынуждены смириться.

— Если родители не откликаются на зов классного руководителя [что-то приобрести или в чем-то поучаствовать], тот получает нагоняй. За то, что не умеет работать с родителями. Нашу классную мы любим. Но в данной ситуации есть принципиальная позиция и не только моя: никаких денег извне гимназия получать не будет. Учителя, с которыми я общалась, говорят, что им дали понять: все равно, кто [цветы] купит — родители либо педагоги, главное, чтобы они были. А у классной позиция такая: «Не поднимайте паники, мне здесь еще работать». Интересно, есть ли такое [просьбы о покупках] в других школах?

Она говорит, что готова помогать гимназии, но когда ее попросят и когда она захочет этого сама, а не когда ей напишут «вам необходимо приобрести»:

— Были же всякие ситуации. Классная просила что-то на нужды детей. Мол, если есть возможность и вы считаете необходимым, давайте сделаем. Мы сбросились, никто не обеднел. Но когда приходят и говорят: «Вы должны», это уже воспринимается иначе.

«Для нас, учителей, покупать рассаду было нормой»

Журналисты позвонили в гимназию Фаниполя, рассказали, что родители не прочь поучаствовать в озеленении, но они обижены ультимативной риторикой. Педагог, ответственный за сбор рассады, искренне удивилась.

— Покупать необязательно. Если у кого-то дома петуньи есть, без проблем можно принести, — пояснила учитель английского языка Екатерина Ахмаджанова (ее контакты были указаны в листовке). — Я вас поняла (…) Раньше работала в Минске, и для нас это было всегда нормой. Мы, сами учителя, закупали рассаду и родители тоже. И потом рассаживали.

По словам педагога, рассада нужна не только для красоты, но и для участия в смотре-конкурсе в рамках проекта «Зеленая школа». Педагоги планируют высаживать цветы своими силами. Возможно, привлекут девочек из старших классов, на уроках труда. А смотр-конкурс будет в августе-сентябре.

Педагог еще раз подчеркнула, что ультиматума родителям никто не ставил, это лишь пожелание. Оперативно связаться с директором гимназии нам не удалось.

В последнее время белорусы болезненно воспринимают просьбы со стороны школы что-то купить или «сброситься по рублю». Ранее читатели из разных регионов жаловались на то, что им приходится покупать туалетную бумагу, мел, чистящие средства или вносить добровольные взносы за бесплатные кружки. Заботит родителей и то, как отказ от оплаты может отразиться на учителях.

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