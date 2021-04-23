Нетаньяху предложили стать посредником в переговорах Украины с Россией 23.04.2021, 13:39

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Биньямин Нетаньяху

Фото: Reuters

Политик не отказал.

Украинская сторона предложила премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху выступить посредником в переговорах с Россией. Об этом сказал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в интервью телеканалу i24NEWS 22 апреля.

"У Нетаньяху хорошие отношения с президентами Зеленским и Путиным. Я рад сообщить, что он не отказался от предложения, а сказал, что постарается сделать все, что в его силах. Мы очень рады, что Нетаньяху не отклонил нашу просьбу. Наоборот, он показал готовность и желание помочь", – рассказал он.

Украинский дипломат не уточнил предмет переговоров.

Нетаньяху направил Зеленскому открытое письмо, в котором выступил за расширение дружбы и сотрудничества, сообщило 22 апреля агентство "Интерфакс-Украина".

"Я уверен, что Израиль и Украина продолжат тесно работать вместе, искать новые пути расширения дружбы между нашими странами для дальнейшего продвижения кооперации во всех сферах общих интересов", – говорится в тексте письма.

Израильский премьер поблагодарил Зеленского за поздравления с 73-м днем независимости страны и добавил, что за это время Израиль пережил "значительную трансформацию".

Отношения России и Украины ухудшились после аннексии Крыма в 2014 году и начала вооруженной агрессии На Донбассе. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

Зеленский в сентябре прошлого года говорил о "крепких политических, военных, дипломатических и межчеловеческих отношениях" между Украиной и Израилем. Двум странам нужно усилить военное и разведывательное сотрудничество, ведь израильские технологии "сыграют важную роль в защите украинских граждан", уверял он.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 14 августа в телефонном разговоре с Зеленским заверил, что его правительство в ближайшее время завершит ратификацию соглашения о свободной торговле между Израилем и Украиной.

В 2019 году общий торговый оборот между Украиной и Израилем составил $1,116 млрд. По данным МИД Украины, введение зоны свободной торговли с Израилем может помочь вдвое увеличить товарооборот между странами в краткосрочной перспективе.

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