Кортеж премьер-министра РФ попал в ДТП: «смешались» шесть машин 2 23.04.2021, 14:01

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Инцидент произошел на Рублево-Успенском шоссе.

В Российской Федерации на Рублево-Успенском шоссе произошла крупная авария с участием автомобиля «Аурус Арсенал», который используется в правительственном кортеже. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала «Mash».

«ДТП произошло возле деревни Жуковка, в кучу смешались шесть машин, в том числе рейсовый автобус. Пострадала одна женщина, у нее рана губы и подбородка. «Аурус», предварительно, относится к кортежу премьера Мишустина. Всего в ДТП попали 6 машин. Пострадала водитель «Фольксвагена», она отказалась от госпитализации», — говорится в сообщении.

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