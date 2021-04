Британия разработала схему борьбы со шпионами 1 23.04.2021, 14:16

Меры приняты на фоне усиления активности агентуры РФ.

Британия разработала схему регистрации «иностранных агентов» в очередной попытке противостоять «шпионской деятельности». Идея обсуждается британским разведывательным сообществом давно и уже заявлялась в повестку парламента (в декабре 2019 года), но пандемия смешала многие планы. На днях газета The Times объявила, что проект будет представлен в речи Ее Величества на государственном открытии парламента 11 мая.

Традиционно королева представляет повестку дня правительства на следующую парламентскую сессию, в данном случае — планы по «возвращению к лучшей жизни» после пандемии (официальный лозунг премьера Бориса Джонсона — Build back better). В подробном перечне законопроектов, подготовленном библиотекой Палаты общин, это направление указано как перекочевавшее из прошлого послания, но не подкрепленное проектом.

Как пишет «Таймс», суть дела в том, что физические лица, работающие на иностранные правительства, обязаны будут зарегистрироваться в Великобритании в качестве своего рода «иностранных агентов». Невыполнение этого требования станет уголовным преступлением.

Лица, скрывающие свою работу в Великобритании в интересах иностранных государств, будут подвергаться преследованию и депортации в соответствии с проектом нового закона, уточняет еженедельник The Week.

Идея проекта не нова — она следует за аналогичными концепциями союзников — Австралией и США, сообщает The Guardian. В Америке закон был введен незадолго до Второй мировой войны — для противодействия влиянию нацистской Германии в Америке. Закон, в частности, предписывает агентам иностранных правительств регулярно отчитываться перед властями о своей работе и финансах. В Австралии аналог такого закона появился совсем недавно — в 2018 году. Он, в частности, обязывает регистрировать деятельность от имени иностранного государства, если ее ведет бывший министр, член парламента или некоторые должностные лица, ушедшие в отставку в течение последних 15 лет. Как сообщают британские СМИ, правительство также планирует модернизировать морально устаревшие законы о гостайне 1911, 1920, 1939 годов и ряд других.

И хотя детали британской версии закона пока не известны, специалисты полагают, что законодательное решение о регистрации «иностранных агентов влияния» — в зависимости от исполнения — может иметь далеко идущие последствия и для британского бизнеса. Представители англо-американской юридической фирмы Covington & Burling LLP предполагают «заметное расширение требований к прозрачности лоббирования». Британские предприятия с иностранными руководителями, фирмы по связям с общественностью с международными клиентами, медиакомпании с иностранной собственностью и британские лоббистские фирмы могут оказаться в пределах досягаемости нового закона, считают юристы.

Заголовок «Таймс» прямо привязывает будущий закон к угрозам, исходящим от России и Китая, хотя закон предположительно будет касаться всех иностранных государств и правительств. Но именно Россия, пишет «Гардиан», послужила катализатором разработки закона.

Тему модернизации антишпионского законодательства поднимала премьер-министр Тереза Мэй после покушения на убийство бывшего сотрудника российского ГРУ Сергея Скрипаля предположительно (британцы, впрочем, в этом не сомневаются) российскими оперативниками в 2018 году в Солсбери. Проблема активно обсуждалась британским разведывательным сообществом при подготовке и публикации (2020 год) так называемого «Русского доклада» — парламентского расследования о вмешательстве России во внутренние дела королевства.

Речь в нем, в частности, шла о вмешательстве в ход референдумов о независимости Шотландии (2014 год) и о выходе Британии из Евросоюза (2016 год), а главное, о странном бездействии в ответ нескольких подряд консервативных правительств.

Британия не участвует в «соревновании» с Россией по «симметричной» высылке дипломатов, полагая, как цитировала в декабре газета «Таймс», что всех уже выслала еще в 2018-м после «солсберецкого» дела. Но МИД Британии заявило о «полной поддержке» чешского правительства в его стремлении найти двух российских агентов, которые, предположительно, были причастны к взрыву боеприпасов в местечке Врбетице в 2014 году. Которые, как известно, подозреваются в использовании «Новичка» в Солсбери.

Сэр Джон Соэрс, руководивший британской МИ-6 в 2009–2014 гг., в интервью BBC Radio 4 оценил нынешнюю активность российской разведки в Европе как высокую. При этом он уточнил, что по его оценкам, известно «не более чем о 10 процентах случаев агрессивной разведывательной деятельности России по всей Европе».

Важно, однако, подчеркнуть, что в Британии понимают суть дела. «Не русские создавали то, что нас разделяет — мы сами. Они только, пусть и в довольно грубой манере, лишь умеют усугублять эти обстоятельства, и это мы должны уметь предотвращать», — говорит глава МИ-6 в 2014–2020 гг. Алекс Янгер. И добавляет: «Я не помню в Великобритании ни одного случая, когда это имело бы стратегическое значение».

Наряду с осуждением «русского следа» в британской политике, как видим, существует и скептическая оценка масштабов российского влияния.

Майк Берджесс из Австралийской организации безопасности и разведки (Australian Security Intelligence Organisation) в интервью Sky News обратил внимание, что в прежние времена попытки вербовки были «трудоемкими, рискованными, требовали большого опыта», поскольку иностранным спецслужбам приходилось действовать на месте и лично. «Теперь разведка из соображений безопасности своих зарубежных штаб-квартир может использовать интернет, отправляя тысячи запросов «френдам» и объединяя их в сеть одним щелчком мыши».

«Разведка в интернете происходит в промышленных масштабах», — утверждает генеральный директор MИ-5 Кен МакКаллум. Его цитирует проправительственная The Telegraph. В сотрудничестве с партнерами по разведывательному альянсу «Пять глаз» — с США, Канадой, Австралией, Новой Зеландией — британцы приготовили и запускают кампанию по противодействию интернет-шпионажу (Think Before You Link). По оценкам MИ-5, сообщает The Telegraph, последние пять лет более 10 000 официальных лиц Великобритании практически во всех правительственных департаментах и ключевых отраслях промышленности столкнулись с фальшивыми профилями от имени враждебно настроенных государств в социальных сетях и прежде всего в Linkedin — сети для поиска деловых контактов. И снова упоминаются Россия и Китай.

Неудивительно, что недавно в большом интервью «Би-би-си» посол России в Великобритании Андрей Келин признал, что он больше года не видел министра иностранных дел королевства и это, конечно, отражает крайне низкий уровень в дипломатических отношениях двух стран.

