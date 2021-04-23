В Гродно кастинг на Мисс-Беларусь превратили в тайную операцию 23.04.2021, 14:25

3,270

Ранее жительницы Бреста и Новополоцка бойкотировали это мероприятие в своих городах.

Вчера около 20 участниц пришли на отборочный тур конкурса Мисс Беларусь в Гродно, но как выбирали претенденток, узнать не удалось, сообщает hrodna.life.

Организаторы не пустили в зал журналистов независимых медиа и запретили им общаться с конкурсантками. Снимать кастинг допустили только государственную прессу и телевидение.

«Коронавирус. У нас карантин», — объяснил корреспондентам охранник.

Его коллега через пять минут попросил «покинуть помещение», поскольку поступают жалобы на присутствие посторонних.

Напомним, что ранее подобные кастинги прошли в Бресте и Новополоцке. В обоих городах на участие заявилось по одной девушке.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».