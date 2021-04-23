закрыть
23 апреля 2021, пятница, 15:04
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Турции показали, как новый беспилотник Bayraktar Akıncı уничтожает российский комплекс «Панцирь-С1»

1
  • 23.04.2021, 14:32
  • 4,844
В Турции показали, как новый беспилотник Bayraktar Akıncı уничтожает российский комплекс «Панцирь-С1»

Дрон неуязвим для российских ПВО.

Турецкая оборонная компания Roketsan показала анимационный ролик, в котором новый турецкий беспилотник Bayraktar Akıncı уничтожает российский комплекс противовоздушной обороны «Панцирь-С1».

Видимо, для того, чтобы показать, что дальность поражения турецкого беспилотника больше 30 км и позволяет ему не входить в зону досягаемости российской ПВО.

Именно турецкие беспилотники активно использовались Азербайджаном в последнем карабахском обострении и очень удачно себя проявили в уничтожении армянской бронетехники.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Проситель из приемной
Проситель из приемной Ирина Халип
Павел Севярынец дасканала разумее каштоўнасць свабоды
Павел Севярынец дасканала разумее каштоўнасць свабоды Мiхась Скобла
Шах и мат
Шах и мат Telegram-канал «Письма к дочери»
Куда пропал миллион?
Куда пропал миллион? Константин Скуратович