В Турции показали, как новый беспилотник Bayraktar Akıncı уничтожает российский комплекс «Панцирь-С1»1
- 23.04.2021, 14:32
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Дрон неуязвим для российских ПВО.
Турецкая оборонная компания Roketsan показала анимационный ролик, в котором новый турецкий беспилотник Bayraktar Akıncı уничтожает российский комплекс противовоздушной обороны «Панцирь-С1».
Видимо, для того, чтобы показать, что дальность поражения турецкого беспилотника больше 30 км и позволяет ему не входить в зону досягаемости российской ПВО.
Именно турецкие беспилотники активно использовались Азербайджаном в последнем карабахском обострении и очень удачно себя проявили в уничтожении армянской бронетехники.