В знак солидарности с Чехией Литва высылает двух российских дипломатов 23.04.2021, 14:46

Фото: charter97.org

Персоны нон грата должны покинуть территорию Литвы в течение 7 дней.

В знак солидарности с Чехией Литва высылает двух российских дипломатов, об этом 23 апреля delfi.lt сообщил глава МИД страны Габриэлюс Ландсбергис.

"Сегодня, 23 апреля, в МИД ЛР был вызван представитель РФ в Литве, ему была вручена нота, в которой сообщается, что двух дипломатов за деятельность, несочетающуюся со статусом дипломатов, признали персонами нон грата, поэтому они должны покинуть территорию Литвы в течение 7 дней", – сообщил министр.

По его словам, так Литва выражает полную поддержку Чехии.

Посольство Литвы в Москве пообещала оказать чехам помощь, если у них в посольстве останется мало работников.

Ландсбергис подчеркнул, что решение о высылке российских дипломатов было принято в ходе консультаций с партнерами.

"Насколько нас информировали, Латвия и Эстония решили выслать по одному российскому шпиону, работавшему под дипломатическим прикрытием", – сказал он.

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