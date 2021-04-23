«Верю в свою армию»: в Украине набирает обороты новый флешмоб 1 23.04.2021, 14:59

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Идея сетевого движения возникла после прочтения письма от жительницы Львова, вся семья которой служит в рядах ВСУ.

Украинский сегмент соцсетей запестрел рассказами, фото- и видеоматериалами, так или иначе связанными с украинскими бойцами. По мнению известной журналистки Янины Соколовой, которая и стала инициатором флешмоба #ЯВірюВСвоюАрмію, подобная акция поможет поддержать боевой дух военных, пишет ресурс comments.ua.

Как пояснила Соколова, идея такого сетевого движения пришла ей голову после прочтения письма от жительницы Львова, вся семья которой служит в рядах Вооруженных Сил Украины. Ведущая подчеркнула важность словесной поддержки наших военнослужащих, ведь им важно понимать, что они не зря несут службу, рискуя своей жизнью.

После этого пользователей различных соцсетей было уже не остановить. Самым активным оказался сегмент Facebook, где в публикацию можно добавить неограниченное количество знаков.

Кто-то из пользователей обходился простым «спасибо» и другими общими словами в адрес военных, другие же делились кусочками собственной истории.

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