Ученые: Молодая галактика может изменить представление о формировании Вселенной 23.04.2021, 15:10

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Фото: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), Fujimoto et al., NASA/ESA Hubble Space Telescope

Она находится на расстоянии 12,4 миллиарда световых лет от Земли.

Астрономы открыли небольшую галактику, которая может полностью изменить существующие представления о формировании Вселенной. Она находится на расстоянии 12,4 миллиарда световых лет от нас, а ее диаметр составляет всего шесть световых лет, сообщает zn.ua.

Ученые считали, что такие галактики формируются из газов, которые движутся хаотически. Но в RXCJ0600-z6 их движение гораздо спокойнее, чем предполагалось изначально. Один из авторов работы, Сейдзи Фудзимото из Копенгагенского университета, уверен, что открытие может помочь ученым понять, как возникала и формировалась Вселенная.

Современные телескопы позволяют обнаружить только очень яркие и большие галактики, которых на самом деле очень мало. Поэтому у ученых недостаточно знаний об устройстве Вселенной. Выход из этой ситуации – сосредоточиться на более тусклых и распространенных объектах.

RXCJ0600-z6 удалось обнаружить благодаря гравитационному линзированию – эффекту, который возникает, когда большой объект своим гравитационным полем искривляет свет, исходящий от объекта за ним.

Исследователи смогли не только обнаружить галактику, но и изучить ее внутреннюю структуру. Они обнаружили углекислый газ, что удивило их, поскольку галактика появилась всего спустя 900 миллионов лет после Большого взрыва – в то время во Вселенной содержались только гелий и водород.

Движение углекислого газа показал, что предыдущие представления о формировании галактик были неверными. Газы в RXCJ0600-z6 двигались упорядочено, а сама она вращалась, что раньше считалось признаком более старых галактик.

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