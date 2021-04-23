Алексей Навальный объявил о прекращении голодовки 2 23.04.2021, 15:10

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Алексей Навальный

Фото: ТАСС

Политик принял решение по рекомендации своих лечащих врачей.

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный объявил о выходе из голодовки. В сообщении в Instagram он объяснил это тем, что его обследовали гражданские медики и рекомендацией своих лечащих врачей.

«Как говорила Алиса из «Страны чудес»: здесь надо бежать, чтобы остаться на месте. А чтобы куда-то добраться, надо бежать в два раза быстрее.

Я бежал, старался, падал, объявлял голодовку, но все равно без вашей помощи только расшиб себе лоб.

Благодаря огромной поддержке хороших людей по всей стране и по всему миру, прогресса мы добились огромного. Два месяца назад на мои просьбы о медицинской помощи ухмылялись, никакие лекарства не давали и не разрешали их передавать. Месяц назад мне смеялись в лицо на фразы типа: «А можно мне узнать мой диагноз?” и “Могу ли посмотреть собственную медкарту?».

Спасибо вам - сейчас меня дважды обследовал консилиум гражданских врачей. Последний раз прямо перед митингом. Мне делают исследования и анализы и отдают результаты и заключения.

Врачи, которым я полностью доверяю, вчера выпустили заявление о том, что мы с вами добились достаточно, чтобы я снял голодовку. Ну и - скажу откровенно - их слова о том, что анализы показывают: «через минимальное время лечить будет некого»... ммм... кажутся мне заслуживающими внимания.

Еще одним аргументом, ставшим для меня возможно более важным, стало то, что в знак солидарности со мной голодовку начали несколько разных людей, включая представителей «Матерей Беслана». У меня слезы из глаз потекли, когда я прочитал это. Господи, да я даже не знаком с этими людьми, а они идут на такое для меня.

Друзья, мое сердце полно любви и благодарности к вам, но я не хочу, чтобы кто-то из-за меня испытывал физические страдания. Требование допустить ко мне необходимого врача я не снимаю - у меня пропадает чувствительность участков рук и ног, и я хочу понять, что это и как это лечить, но с учетом прогресса и всех обстоятельств, начинаю выход из голодовки. По правилам это займет те же 24 дня и, говорят, это даже тяжелее. Так что пожелайте удачи.

Еще раз: это исключительно ваша заслуга. Добрых неравнодушных людей по всему миру. Спасибо вам, я вас не подведу», — написал политик.

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