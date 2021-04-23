Радуница-2021: сколько выходных будет у белорусов 23.04.2021, 15:35

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Радуница отмечается во вторник на второй неделе после Пасхи.

Радуница 2021, день первого после Пасхи поминовения усопших, по народной традиции отмечается во вторник на второй неделе после Пасхи, пишет kp.by.

Выбор в качестве дня поминовения именно вторника обусловлен тем, что заупокойные богослужения запрещены всю Светлую седмицу – пасхальную неделю. Впрочем, в некоторых регионах Беларуси, России и Украины Радуницу отмечают не только во вторник, но и накануне – в понедельник или даже в воскресенье (на Красную горку или в Фомино воскресенье).

У православных Светлое Христово Воскресение в 2021 году приходится на 2 мая, а это значит, что Радуницу по календарю будем отмечать 11 мая. В Беларуси это выходной день в отличие от других православных соседей.

А поскольку на май традиционно выпадает много праздников, то в 2021 году нас ждут длинные выходные – аж с 8 по 11 мая. При этом за понедельник 10 мая потом придется отрабатывать в субботу 15 мая, согласно графику, установленному правительством страны.

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