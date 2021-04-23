Видеохит: Собака сопровождает хозяина на самокате во время прогулки 23.04.2021, 15:44

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Зрелище поразило очевидцев.

Многие владельцы собак во время прогулок хотят показать, какие их любимцы умные и талантливые, пишет 120.su.

Вот и этот житель Чанчуня (провинция Гирин, Китай) не просто садится на велосипед, но и ставит питомицу на самокат — оба средства передвижения крепятся друг к другу, так что зрелище получается необычным и привлекает взгляды прохожих.

Стоит, правда, отметить, что подобный стиль прогулок с собакой вызывает одобрение и восхищение далеко не у всех, и некоторые люди склонны считать подобное просто не слишком умным чванством.

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