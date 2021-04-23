«Как долго будем ждать, что кто-то решит наши проблемы за нас?» 23.04.2021, 15:54

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Фото: ТАСС

Все в наших руках, пора возвращать украденное.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал письмо от читателя:

- В противостоянии с собственным народом самым главным фактором является бесконечность этого противостояния. Особенно если делать ставку не на убеждение, а на подавление, что мы и наблюдаем в Беларуси.

Раз за разом отбирая наши права и свободы, нас приучают обходиться лишь их имитацией, да еще требуют делать вид, что так и надо.

Право на свободу собраний. Право на защиту и справедливое судебное разбирательство. Право на труд и его достойную оплату. Право на распространение информации. Избирательное право.

Единственный способ отстоять эти права - пользоваться ими в полном объеме, раз за разом отказываясь признавать их «кастрированную» версию. Это конечно не понравится диктатору и его чиновникам. Возвращая себе свои права, мы тем самым угрожаем сохранности всего, что они наворовали у нас, пользуясь своим положением, и пресекаем возможность воровать у нас впредь. Потому им и не понравится, это понятно.

Но здесь возникает вопрос к другой части общества, которой тоже многое не нравится, которая периодически сетует на плохую жизнь, но при этом косо смотрит на тех, кто пытается что-то изменить. Вопрос простой: как долго будем ждать, пока за нас кто-то решит наши проблемы?

Впереди очень тяжёлые времена. Звучат странные заявления представителей "власти", ходят слухи о неких референдумах, декретах, важных заявлениях, принятии антиконституционных законов и так далее. Мы можем окончательно потерять Беларусь.

Можно написать о том, что время на исходе, отступать дальше уже почти некуда. Но вы же и сами все это понимаете. У нас забрали почти все права, даже право на жизнь, запустив Островецкую АЭС.

Пора возвращать украденное. И первое право, которое мы вернем — это право на забастовку, пора самим решать свою судьбу.

Друзья, сейчас как никогда можно всё изменить. Остался буквально один шаг до свободы, и мы – граждане, рабочие, врачи, спортсмены, артисты, педагоги, студенты, журналисты, и особенно предприниматели и бизнес-сообщества - все граждане, которые так или иначе содержат ненавистный нам режим – мы можем все вместе уничтожить диктатора и его подельников.

Всё в наших руках!

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