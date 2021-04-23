«Было 50-100 человек, а не 10-15»: Как героя мема «Хлопотное дельце» судили за марш в Малиновке 23.04.2021, 16:11

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Сергей Миронов

фото: Радыё Свабода

Сергея Миронова задержали вместе с матерью.

Герой интернет-мема был задержан 22 апреля во время районного марша в Малиновке вместе с матерью. Сегодня судья Дмитрий Лукашевич приговорил его к 30 суткам ареста по двум статьям КоАП (неоднократное участие в массовом мероприятии и неповиновение).

Правозащитники поделились с nn.by аудиозаписью суда над парнем.

Сначала был заслушан свидетель-силовик. Он сказал:

«Был на службе. На проспекте Любимова выявили большую группу - более 10-15 человек. Они несли бело-красно-белые флаги. Кричали лозунги. Мы представились, сообщили, что милиция. Я задержал этого гражданина. Гражданин начал вырываться, вел себя агрессивно, отказался садиться в служебную машину».

Судья спросил, есть ли у Сергея Миронова вопросы к свидетелю.

«Во-первых, сколько человек, кроме меня, проходит по делу? Там было 50-100 человек, а свидетель говорит, что 10-15 », - сказал Миронов.

«Не разъяснения, а вопросы к свидетелю есть?» - сказал судья.

«Вопросы к свидетелю...», - подумал Сергей. «Может вы меня с кем-то перепутали?»

«Нет, я уверен», - ответил свидетель.

- Еще есть вопросы? - спросил судья.

«Нет», - сказал Миронов и засмеялся.

«Вы хотите что-то добавить?» - сказал судья.

- Нет, - ответил Миронов.

На этом суд закончился.

Судья вышел, чтобы вынести приговор.

Приговор: 25 суток за массовое мероприятие и 10 суток за неповиновение. Всего - 30 суток ареста.

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