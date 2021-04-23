В Могилеве разваливается триумфальная арка за $375 тысяч

В Могилеве разваливается триумфальная арка за $375 тысяч23
- 23.04.2021, 16:38
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Арку построили всего несколько лет назад.
Триумфальная арка, которую строили в Могилеве всего несколько лет назад, разваливается прямо на глазах, передает «Белсат».
Постройка появилась в Могилеве накануне «пятого форума регионов Беларуси и России» в октябре 2018 года.
Стоимость арки, по данным журналистов, составила Br 750 тысяч, или $ 375 тысяч на то время. В эту сумму вошли не только арка, но и благоустройство территории вокруг нее: установка тротуаров, скамеек, клумб, освещения.