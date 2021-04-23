закрыть
23 апреля 2021, пятница, 18:41
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Могилеве разваливается триумфальная арка за $375 тысяч

23
  • 23.04.2021, 16:38
  • 6,234
В Могилеве разваливается триумфальная арка за $375 тысяч
Триумфальная арка в Могилеве.
Фото: Vk.com / Фото. Могилев

Арку построили всего несколько лет назад.

Триумфальная арка, которую строили в Могилеве всего несколько лет назад, разваливается прямо на глазах, передает «Белсат».

Постройка появилась в Могилеве накануне «пятого форума регионов Беларуси и России» в октябре 2018 года.

Стоимость арки, по данным журналистов, составила Br 750 тысяч, или $ 375 тысяч на то время. В эту сумму вошли не только арка, но и благоустройство территории вокруг нее: установка тротуаров, скамеек, клумб, освещения.

Триумфальная арка в Могилеве.
Фото: Vk.com / Фото. Могилев
Триумфальная арка в Могилеве.
Фото: Vk.com / Фото. Могилев
Триумфальная арка в Могилеве.
Фото: Vk.com / Фото. Могилев
Триумфальная арка в Могилеве.
Фото: Vk.com / Фото. Могилев
Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Проситель из приемной
Проситель из приемной Ирина Халип
Павел Севярынец дасканала разумее каштоўнасць свабоды
Павел Севярынец дасканала разумее каштоўнасць свабоды Мiхась Скобла
Шах и мат
Шах и мат Telegram-канал «Письма к дочери»
Куда пропал миллион?
Куда пропал миллион? Константин Скуратович