В Могилеве разваливается триумфальная арка за $375 тысяч 23 23.04.2021, 16:38

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Триумфальная арка в Могилеве.

Фото: Vk.com / Фото. Могилев

Арку построили всего несколько лет назад.

Триумфальная арка, которую строили в Могилеве всего несколько лет назад, разваливается прямо на глазах, передает «Белсат».

Постройка появилась в Могилеве накануне «пятого форума регионов Беларуси и России» в октябре 2018 года.

Стоимость арки, по данным журналистов, составила Br 750 тысяч, или $ 375 тысяч на то время. В эту сумму вошли не только арка, но и благоустройство территории вокруг нее: установка тротуаров, скамеек, клумб, освещения.

Триумфальная арка в Могилеве.

Фото: Vk.com / Фото. Могилев

Триумфальная арка в Могилеве.

Фото: Vk.com / Фото. Могилев

Триумфальная арка в Могилеве.

Фото: Vk.com / Фото. Могилев

Триумфальная арка в Могилеве.

Фото: Vk.com / Фото. Могилев

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